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Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ксения Бородина покорила образом в откровенном платье

41-летнея Ксения Бородина покорила образом в откровенном платье, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 19:34 Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая Ксения Бородина почти ежедневно посещает светские мероприятия. Ее наряды не остаются без внимания. Так произошло и на этот раз. Красивый образ вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Видео блогер опубликовала 18 декабря 2024 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему значится лишь короткая подпись: "Следуй за своим сердцем".

Комментаторы наперебой восхищаются и оставляют комплименты.

  • Восхитительная. Пример, как должна выглядеть девушка.
  • Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут.
  • Как по мне, рядом с правильным мужчиной женщина расцветает.
  • И создал Бог женщину.
  • Платье – огонь.
  • Как приятно за вами наблюдать! Вы притягиваете позитив, очень шикарно выглядите!
  • Самая роскошная женщина страны.
  • Когда женщину любят – она становится царицей.
  • Восхищаюсь тобой и твоим творчеством.

Ранее пользователи Сети восхищались образом в элегантном красном платье.

В начале декабря возлюбленный Николай Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца. Несмотря на разницу в возрасте и критику со стороны общественности, 41-летняя актриса ответила: "Да!".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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