41-летняя Ксения Бородина покорила образом в откровенном платье

Российская телеведущая Ксения Бородина почти ежедневно посещает светские мероприятия. Ее наряды не остаются без внимания. Так произошло и на этот раз. Красивый образ вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Видео блогер опубликовала 18 декабря 2024 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему значится лишь короткая подпись: "Следуй за своим сердцем".

Комментаторы наперебой восхищаются и оставляют комплименты.

Восхитительная. Пример, как должна выглядеть девушка.

Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут.

Как по мне, рядом с правильным мужчиной женщина расцветает.

И создал Бог женщину.

Платье – огонь.

Как приятно за вами наблюдать! Вы притягиваете позитив, очень шикарно выглядите!

Самая роскошная женщина страны.

Когда женщину любят – она становится царицей.

Восхищаюсь тобой и твоим творчеством.

Ранее пользователи Сети восхищались образом в элегантном красном платье.

В начале декабря возлюбленный Николай Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца. Несмотря на разницу в возрасте и критику со стороны общественности, 41-летняя актриса ответила: "Да!".