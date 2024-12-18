41-летняя Ксения Бородина покорила образом в откровенном платье
Фото: Instagram/borodylia
Российская телеведущая Ксения Бородина почти ежедневно посещает светские мероприятия. Ее наряды не остаются без внимания. Так произошло и на этот раз. Красивый образ вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.
Видео блогер опубликовала 18 декабря 2024 года на личной странице в Instagram. В подписи к нему значится лишь короткая подпись: "Следуй за своим сердцем".
Комментаторы наперебой восхищаются и оставляют комплименты.
- Восхитительная. Пример, как должна выглядеть девушка.
- Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут.
- Как по мне, рядом с правильным мужчиной женщина расцветает.
- И создал Бог женщину.
- Платье – огонь.
- Как приятно за вами наблюдать! Вы притягиваете позитив, очень шикарно выглядите!
- Самая роскошная женщина страны.
- Когда женщину любят – она становится царицей.
- Восхищаюсь тобой и твоим творчеством.
Ранее пользователи Сети восхищались образом в элегантном красном платье.
В начале декабря возлюбленный Николай Сердюков сделал Бородиной предложение руки и сердца. Несмотря на разницу в возрасте и критику со стороны общественности, 41-летняя актриса ответила: "Да!".
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