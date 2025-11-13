#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Культура и шоу-бизнес

"Скучаю. Легенда": Филипп Киркоров опубликовал редкие кадры с Людмилой Гурченко

Филипп Киркоров, артист, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 16:44 Фото: Instagram/fkirkorov
12 ноября 2025 года легенде советского кино Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Эмоциональный пост в честь юбилея Людмилы Марковны опубликовал российский артист Филипп Киркоров, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Единственная" опубликовал несколько кадров с Гурченко, которые были сделаны в разные годы.

"Мог бы я представить в детстве, когда смотрел на экранах Людмилу Марковну, что буду знаком… и не просто знакомство нас связывало, а крепкая дружба", – написал король российской эстрады.

Киркоров назвал Гурченко своим учителем и наставником.

"Всегда поддерживала меня ценными советами. И критиковала. Я впитывал каждое слово. И храню в памяти каждый миг общения. Скучаю. Легенда".Филипп Киркоров

Согласно данным российских СМИ, Киркоров не только посвятил пост в социальных сетях, но и посетил Новодевичье кладбище, где покоится Гурченко, чтобы лично отдать дань памяти артистке.

Людмила Гурченко, легендарная советская и российская актриса и певица, скончалась 30 марта 2011 года в Москве. Наиболее известна по кинокартинам "Карнавальная ночь" (1956), "Девушка с гитарой" (1958), "Старые стены" (1973), "Соломенная шляпка" (1974), "Двадцать дней без войны" (1976), "Пять вечеров" (1978), "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Вокзал для двоих" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты…" (1984), "Любовь и голуби" (1984), "Моя морячка" (1990), "Виват, гардемарины!" (1991), "Старые клячи" (2000).

Ранее мы рассказывали, что перед сольным концертом в Лондоне Димаш Кудайберген дал интервью британскому изданию The Upcoming. Певец рассказал о туре Stranger, о своем творческом пути, о казахских корнях и о том, как музыка объединяет Восток и Запад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстан готовится к суровой погоде 14 ноября
17:11, Сегодня
Казахстан готовится к суровой погоде 14 ноября
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко
05:56, 20 декабря 2024
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь перевоплотится в Людмилу Гурченко
Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой
13:47, 03 сентября 2024
Филипп Киркоров опубликовал редкое фото с мамой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: