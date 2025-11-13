"Скучаю. Легенда": Филипп Киркоров опубликовал редкие кадры с Людмилой Гурченко

12 ноября 2025 года легенде советского кино Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Эмоциональный пост в честь юбилея Людмилы Марковны опубликовал российский артист Филипп Киркоров, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Единственная" опубликовал несколько кадров с Гурченко, которые были сделаны в разные годы.

"Мог бы я представить в детстве, когда смотрел на экранах Людмилу Марковну, что буду знаком… и не просто знакомство нас связывало, а крепкая дружба", – написал король российской эстрады.

Киркоров назвал Гурченко своим учителем и наставником.

"Всегда поддерживала меня ценными советами. И критиковала. Я впитывал каждое слово. И храню в памяти каждый миг общения. Скучаю. Легенда". Филипп Киркоров

Согласно данным российских СМИ, Киркоров не только посвятил пост в социальных сетях, но и посетил Новодевичье кладбище, где покоится Гурченко, чтобы лично отдать дань памяти артистке.

Людмила Гурченко, легендарная советская и российская актриса и певица, скончалась 30 марта 2011 года в Москве. Наиболее известна по кинокартинам "Карнавальная ночь" (1956), "Девушка с гитарой" (1958), "Старые стены" (1973), "Соломенная шляпка" (1974), "Двадцать дней без войны" (1976), "Пять вечеров" (1978), "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Вокзал для двоих" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты…" (1984), "Любовь и голуби" (1984), "Моя морячка" (1990), "Виват, гардемарины!" (1991), "Старые клячи" (2000).

