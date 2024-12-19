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Культура и шоу-бизнес

Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников

Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:53 Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте недавно объявила о премьере своей композиции под названием "Жизнь одна". Лауреат премии "Золотой граммофон" решила еще раз напомнить об этом и исполнила отрывок песни на берегу океана, сообщает Zakon.kz.

Короткий ролик актриса разместила на странице в Instagram 19 декабря 2024 года.

Комментаторы после просмотра остались довольны и отметили, что ее песня является гимном жизни.

  • Великолепная, талантливая женщина.
  • Очень круто!
  • Самая, самая, самая – талантливая, красивая и с потрясающим чувством собственного достоинства.
  • Шикарная песня! Жизнь одна! Спасибо.
  • Какая прелесть! – отмечают вдохновленные пользователи Сети.

Ранее 41-летняя Ксения Бородина покорила комментаторов образом в откровенном платье.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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