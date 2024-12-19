Танцующая на берегу океана Кристина Орбакайте завоевала поклонников

Фото: Instagram/orbakaite_k

53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте недавно объявила о премьере своей композиции под названием "Жизнь одна". Лауреат премии "Золотой граммофон" решила еще раз напомнить об этом и исполнила отрывок песни на берегу океана, сообщает Zakon.kz.

Короткий ролик актриса разместила на странице в Instagram 19 декабря 2024 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Комментаторы после просмотра остались довольны и отметили, что ее песня является гимном жизни. Великолепная, талантливая женщина.

Очень круто!

Самая, самая, самая – талантливая, красивая и с потрясающим чувством собственного достоинства.



Шикарная песня! Жизнь одна! Спасибо.

Какая прелесть! – отмечают вдохновленные пользователи Сети. Ранее 41-летняя Ксения Бородина покорила комментаторов образом в откровенном платье.

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