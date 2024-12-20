Казахстанская скрипачка Лана опубликовала фото с семьей

Известная казахстанская скрипачка Лана Кунсеркина-Саркисян поделилась семейной фотографией, сообщает Zakon.kz.

Скрипачка и светская львица Лана Кунсеркина-Саркисян долгие годы живет с семьей в Москве. Она на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с супругом Константином Саркисяном, сыном Георгием и дочкой Леоной. А также поздравила поклонников своего творчества с наступающим Новым годом.

"Грядут новогодние праздники и новогодняя суета! Я помню те времена, когда эти дни были наполнены тусовками и корпоративами, где я работала, конечно же, с удовольствием и высокими гонорарами. Но всю жизнь мечтала о том, что буду проводить эти предновогодние дни именно так, как сейчас – в окружении моей семьи и любимых друзей. Чего и вам искренне желаю!" – написала Лана.

Муж Ланы – Константин Саркисян, известный психолог. Скрипачка была особенно популярна в 2000-е: снимала клипы, давала сольные концерты и участвовала в разных телепередачах.

Ранее 21-летняя дочь Баян Алагузовой сделала себе лучший подарок на день рождения.