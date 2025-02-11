"Это не мой сын": Гоген Солнцев впервые прокомментировал результат теста ДНК

Недавно российский шоумен Гоген Солнцев стал героем шоу "ДНК" на НТВ, где выяснилось, что он не является биологическим отцом мальчика Вани, которого родила его супруга Полина, сообщает Zakon.kz.

Слухи о том, что Гоген воспитывает не своего сына, ходили последние несколько месяцев. Поклонники и близкие звезды отмечали, что мальчик внешне совсем не похож на Солнцева.

Впервые после выхода программы Гоген вышел на связь в социальных сетях и поделился эмоциями от пережитого.

"Это было непросто. До сих пор не могу свыкнуться с этой новой правдой. Ваня – не мой сын! Больно от обманутых надежд и от предательства, которое длилось несколько лет", – написал Солнцев.

При этом эпатажный артист добавил:

"Разве дети виноваты в ошибках матерей? Я не готов оставлять это на самотек, и я уже знаю, что буду делать дальше. Рассчитываю на вашу поддержку", – добавил Гоген, не посвящая в подробности своих планов.

В самом эфире шоу "ДНК" Гоген пообещал поддерживать Ваню и принимать участие в его жизни.

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