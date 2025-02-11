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Культура и шоу-бизнес

"Это не мой сын": Гоген Солнцев впервые прокомментировал результат теста ДНК

Гоген Солнцев впервые прокомментировал обманутое отцовство, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 06:58 Фото: Instagram/solntcev
Недавно российский шоумен Гоген Солнцев стал героем шоу "ДНК" на НТВ, где выяснилось, что он не является биологическим отцом мальчика Вани, которого родила его супруга Полина, сообщает Zakon.kz.

Слухи о том, что Гоген воспитывает не своего сына, ходили последние несколько месяцев. Поклонники и близкие звезды отмечали, что мальчик внешне совсем не похож на Солнцева.

Впервые после выхода программы Гоген вышел на связь в социальных сетях и поделился эмоциями от пережитого.

"Это было непросто. До сих пор не могу свыкнуться с этой новой правдой. Ваня – не мой сын! Больно от обманутых надежд и от предательства, которое длилось несколько лет", – написал Солнцев.

При этом эпатажный артист добавил:

"Разве дети виноваты в ошибках матерей? Я не готов оставлять это на самотек, и я уже знаю, что буду делать дальше. Рассчитываю на вашу поддержку", – добавил Гоген, не посвящая в подробности своих планов.

В самом эфире шоу "ДНК" Гоген пообещал поддерживать Ваню и принимать участие в его жизни.

Ранее молодую жену Гарика Харламова заподозрили в беременности.

Аксинья Титова
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