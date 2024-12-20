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Культура и шоу-бизнес

Фотосессия Гарика Харламова с третьей женой привела в восторг фанатов

Фотосессия Гарика Харламова с третьей женой привела в восторг фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 11:54 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
В 2024 году известный телеведущий Гарик Харламов в третий раз женился. Выбор 43-летнего юмориста пал на 31-летнюю актрису Екатерину Ковальчук. Несмотря на противоречивые мнения, пара демонстрирует пример счастливых отношений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 19 декабря 2024 года актриса сериала "Гусар" разместила серию фотографий с прошедшего мероприятия.

"У нас с мужем теперь есть матрешка и много красивых фотографий! Это ли не счастье", – отметила Ковальчук в подписи к снимкам.
  • Очень гармоничная и приятная пара. Гарик ухватил бриллиант.
  • Безумно чудесные.
  • У Гарика так изменился взгляд! Столько любви и нежности в глазах.
  • Какие вы красивые и приятные, вам идет быть вместе.
  • Сколько вижу Гарика – ни разу не видела таких эмоций. Радуюсь как за родных.
  • Вы – лучшая и самая прекрасная пара года.
  • Как женщина способна менять мужчину, убеждаюсь в этом. Вы настолько гармоничны, прям глаз радуется, – наперебой отмечают пользователи после просмотра публикации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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