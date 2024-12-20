Фотосессия Гарика Харламова с третьей женой привела в восторг фанатов
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
В 2024 году известный телеведущий Гарик Харламов в третий раз женился. Выбор 43-летнего юмориста пал на 31-летнюю актрису Екатерину Ковальчук. Несмотря на противоречивые мнения, пара демонстрирует пример счастливых отношений, сообщает Zakon.kz.
К примеру, 19 декабря 2024 года актриса сериала "Гусар" разместила серию фотографий с прошедшего мероприятия.
"У нас с мужем теперь есть матрешка и много красивых фотографий! Это ли не счастье", – отметила Ковальчук в подписи к снимкам.
- Очень гармоничная и приятная пара. Гарик ухватил бриллиант.
- Безумно чудесные.
- У Гарика так изменился взгляд! Столько любви и нежности в глазах.
- Какие вы красивые и приятные, вам идет быть вместе.
- Сколько вижу Гарика – ни разу не видела таких эмоций. Радуюсь как за родных.
- Вы – лучшая и самая прекрасная пара года.
- Как женщина способна менять мужчину, убеждаюсь в этом. Вы настолько гармоничны, прям глаз радуется, – наперебой отмечают пользователи после просмотра публикации.
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