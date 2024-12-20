Фотосессия Гарика Харламова с третьей женой привела в восторг фанатов

Фото: Instagram/katerinakovalchyk

В 2024 году известный телеведущий Гарик Харламов в третий раз женился. Выбор 43-летнего юмориста пал на 31-летнюю актрису Екатерину Ковальчук. Несмотря на противоречивые мнения, пара демонстрирует пример счастливых отношений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 19 декабря 2024 года актриса сериала "Гусар" разместила серию фотографий с прошедшего мероприятия. "У нас с мужем теперь есть матрешка и много красивых фотографий! Это ли не счастье", – отметила Ковальчук в подписи к снимкам. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) Очень гармоничная и приятная пара. Гарик ухватил бриллиант.

Безумно чудесные.

У Гарика так изменился взгляд! Столько любви и нежности в глазах.

Какие вы красивые и приятные, вам идет быть вместе.

Сколько вижу Гарика – ни разу не видела таких эмоций. Радуюсь как за родных.

Вы – лучшая и самая прекрасная пара года.

Как женщина способна менять мужчину, убеждаюсь в этом. Вы настолько гармоничны, прям глаз радуется, – наперебой отмечают пользователи после просмотра публикации. Материал по теме Гарик Харламов с актрисой Катериной Ковальчук сыграли пышную свадьбу Артисты связали себя обещаниями вечной любви 6 июня 2024 года. А уже в декабре вокалист группы "Купание обезьяны в тёплой воде" собрал букет-конструктор для молодой жены.

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