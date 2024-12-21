Звезду шоу "Пацанки" приговорили к шести годам тюрьмы

Экс-участница российского шоу "Новые пацанки" Диана Янголенко сядет в тюрьму на шесть лет. Девушка признала свою вину в распространении наркотиков и чистосердечно раскаялась в содеянном, сообщает Zakon.kz.

По информации KP.RU, звезду телешоу вовлекли в преступную группу по продаже запрещенных веществ. Интернет-магазин находился в социальных сетях. Янголенко была одной из тех, кто делал закладки.

Фото: кадр из шоу "Новые пацанки"

18 декабря в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу Янголенко. Она полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. В ходе дела выяснилось, что Диану вовлекли в преступную группу по продаже запрещенных веществ.

В один момент Диану Игоревну задержали в ее апартаментах, где нашли пакетики с запрещенным веществом и весы. Также суд конфисковал ее iPhone, на который фотографировались закладки.



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