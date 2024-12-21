В казахстанский прокат вышел фильм "Муфаса: Король Лев"

Приключенческий мюзикл "Муфаса: Король Лев" режиссера Барри Дженкинса по сценарию Джеффа Натансона, снимаемый студией "Уолт Дисней", теперь можно посмотреть на экранах казахстанских кинотеатров, сообщает Zakon.kz.

Фильм – приквел и продолжение к ремейку мультфильма "Король Лев". Новые технологии компьютерной графики и анимации делают кадры в ленте настолько реалистичными, что они кажутся "живыми".

В сюжете фильма осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

Как и в фильме по "Королю Льву", Муфасу озвучит Аарон Пьер. Также в касте задействован Мадс Миккельсен, который исполнит роль лидера прайда льва Кироса.



Ранее сообщалось, что вышел тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев".