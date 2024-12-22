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Культура и шоу-бизнес

"Муфаса: Король Лев" не смог обойти "Соник 3" по кассовым сборам

Муфаса: Король Лев, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 06:13 Фото: Х/DisneyStudios
Приключенческий мюзикл режиссера Барри Дженкинса не смог побить рекорд по кассовым сборам в день премьеры, сообщает Zakon.kz.

Мюзикл "Муфаса: Король Лев" стремительно обошел американский приключенческий комедийный экшен-фильм "Соник 3". Основанный на серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega "Соник 3", в день премьеры заработал 25,8 млн долларов.

На CinemaScore картины получили оценки "A" и "A-" соответственно.

Фильм "Муфаса: Король Лев" 21 декабря вышел в казахстанский прокат, а в Лос-Анджелесе определилась лучшая игра 2024 года. Помимо этого, журнал Time опубликовал топ-10 видеоигр уходящего года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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