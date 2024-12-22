"Муфаса: Король Лев" не смог обойти "Соник 3" по кассовым сборам

Приключенческий мюзикл режиссера Барри Дженкинса не смог побить рекорд по кассовым сборам в день премьеры, сообщает Zakon.kz.

Мюзикл "Муфаса: Король Лев" стремительно обошел американский приключенческий комедийный экшен-фильм "Соник 3". Основанный на серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega "Соник 3", в день премьеры заработал 25,8 млн долларов.

‘SONIC 3’ earns $25.8M in the film’s domestic opening day, beating ‘MUFASA: THE LION KING’



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На CinemaScore картины получили оценки "A" и "A-" соответственно.

Фильм "Муфаса: Король Лев" 21 декабря вышел в казахстанский прокат, а в Лос-Анджелесе определилась лучшая игра 2024 года. Помимо этого, журнал Time опубликовал топ-10 видеоигр уходящего года.