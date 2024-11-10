77-летний ветеран спорта и герой боевиков Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга, сообщает Zakon.kz.

Еще один голливудский герой стал жертвой возраста и, как следствие, серьезнейших проблем со здоровьем.

По информации RadarOnline, 77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с последствиями занятий бодибилдингом в прошлом.

"Терминатору" пришлось сменить привычные тренировки на щадящую физиотерапию. Таким образом Шварценеггер старается поддерживать себя в форме.

Более активных занятий спортом его кости и мыщцы, пострадавшие в результате долгих лет бодибилдинга и опасных трюков на съемках, могут попросту не выдержать.

Только за последние пару лет экс-губернатор Калифорнии пережил более пяти операций – на манжете плеча, спине, коленях, ноге. Ему также заменили тазобедренный сустав и установили новый кардиостимулятор.

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