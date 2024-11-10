Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга

Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 04:16 Фото: Getty Images
77-летний ветеран спорта и герой боевиков Арнольд Шварценеггер столкнулся с проблемами со здоровьем из-за бодибилдинга, сообщает Zakon.kz.

Еще один голливудский герой стал жертвой возраста и, как следствие, серьезнейших проблем со здоровьем.

По информации RadarOnline, 77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с последствиями занятий бодибилдингом в прошлом.

"Терминатору" пришлось сменить привычные тренировки на щадящую физиотерапию. Таким образом Шварценеггер старается поддерживать себя в форме.

Более активных занятий спортом его кости и мыщцы, пострадавшие в результате долгих лет бодибилдинга и опасных трюков на съемках, могут попросту не выдержать.

Только за последние пару лет экс-губернатор Калифорнии пережил более пяти операций – на манжете плеча, спине, коленях, ноге. Ему также заменили тазобедренный сустав и установили новый кардиостимулятор.

Ранее 60-летняя Моника Беллуччи украсила собой обложку китайского журнала.

Читайте также

В Москве скончался пресс-секретарь российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский
У певца SHAMANА случилось горе: умер его пресс-секретарь
Аллу Пугачеву заметили на Кипре
Аллу Пугачеву заметили на Кипре
Звездные войны, Disney
По "Звездным войнам" снимут еще три фильма
Аксинья Титова
Голливуд 2024 год Артисты Бодибилдеры Здоровье Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: