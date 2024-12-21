Земельный участок телешоу "Дом-2" продают за 3,5 млрд тенге
Фото: Алешковский Митя/ТАСС
Участок, на территории которого снимался скандальный проект "Дом-2", может приобрести любой желающий за 690 миллионов рублей, или более чем за 3,5 млрд тенге. После закрытия проекта владельцы решили выставить его на продажу, сообщает Zakon.kz.
По информации 5-tv, объявление о продаже появилось в сети. Площадь территории составляет 1,26 тыс. соток. Участок находится на берегу реки Истра в поселке Лобаново, городской округ Домодедово в Москве.
"Владельцы напоминают, что в "Доме-2" принимали участие Ольга Бузова и Ксения Бородина. Более того, это место стало началом их карьеры", – уточняется в сообщении.
В 2020 году на участке также снимали "Битву престолов" – реалити-шоу, идентичное "Дому-2". Участники, облачившись в средневековые костюмы, боролись за звание "Короля" или "Королевы". Зрители наблюдали за развитием их отношений – в основном романтических.
Ранее сообщалось, что в казахстанский прокат вышел фильм "Муфаса: Король Лев".
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