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Культура и шоу-бизнес

Земельный участок телешоу "Дом-2" продают за 3,5 млрд тенге

Участок &quot;Дома-2&quot; продают за 3,5 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 14:40 Фото: Алешковский Митя/ТАСС
Участок, на территории которого снимался скандальный проект "Дом-2", может приобрести любой желающий за 690 миллионов рублей, или более чем за 3,5 млрд тенге. После закрытия проекта владельцы решили выставить его на продажу, сообщает Zakon.kz.

По информации 5-tv, объявление о продаже появилось в сети. Площадь территории составляет 1,26 тыс. соток. Участок находится на берегу реки Истра в поселке Лобаново, городской округ Домодедово в Москве.

"Владельцы напоминают, что в "Доме-2" принимали участие Ольга Бузова и Ксения Бородина. Более того, это место стало началом их карьеры", – уточняется в сообщении.

В 2020 году на участке также снимали "Битву престолов" – реалити-шоу, идентичное "Дому-2". Участники, облачившись в средневековые костюмы, боролись за звание "Короля" или "Королевы". Зрители наблюдали за развитием их отношений – в основном романтических.

Ранее сообщалось, что в казахстанский прокат вышел фильм "Муфаса: Король Лев".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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