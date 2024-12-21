Третья жена Гарика Харламова обратилась к отцу, с которым познакомилась в 17 лет

Звезда сериала "Гусар" 21 декабря поделилась фотографиями с отцом, сделанными в день ее свадьбы с известным телеведущим и комиком Гариком Харламовым, сообщает Zakon.kz.

На снимках Катерина светится от счастья, а ее отец, Леонид Иванович, не скрывает своей радости в этот значимый момент.

"Папа! Мой герой. Моя опора. С днем твоего рождения! Спасибо, что ты есть. Самый лучший!" — написала актриса, тепло обратившись к отцу.

История их знакомства трогательна. Катерина впервые увидела своего отца, когда ей было 17 лет. До этого она жила с матерью в Сыктывкаре и ничего не знала о нем. Все изменилось, когда мама, вдохновившись сериалом "Тайны следствия" с Анной Ковальчук, решила рассказать дочери правду. Катерина нашла отца и вскоре встретилась с ним в Санкт-Петербурге, положив начало их отношениям.

Ранее сообщалось, что фотосессия Гарика Харламова с женой привела в восторг фанатов.

