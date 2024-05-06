Хейтеры набросились на Гарика Харламова

Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук. Однако, это вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Комик 6 мая опубликовал на своей странице в Instagram видео, как едет с возлюбленной в машине. Неожиданно Гарик показал руку 31-летней Катерины, и на ее безымянном пальце виднелось кольцо с красивым камнем.

"Тили-тили-тесто", – написал комик под роликом.

Пост набрал множество комментариев. Одни из них были пронизаны иронией из-за развода комика с другой актрисой Кристиной Асмус:

Когда накопил на очередной дележ имущества.

Гарик, ты ей пальцы ломал, чтобы согласилась?

Бог любит троицу, пусть на этот раз будет на всю оставшуюся жизнь.

Главное теперь с Янковским не сниматься в фильмах.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино". Новая серия выйдет этой осенью.