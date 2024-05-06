Хейтеры набросились на Гарика Харламова
Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук. Однако, это вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Комик 6 мая опубликовал на своей странице в Instagram видео, как едет с возлюбленной в машине. Неожиданно Гарик показал руку 31-летней Катерины, и на ее безымянном пальце виднелось кольцо с красивым камнем.
"Тили-тили-тесто", – написал комик под роликом.
Пост набрал множество комментариев. Одни из них были пронизаны иронией из-за развода комика с другой актрисой Кристиной Асмус:
- Когда накопил на очередной дележ имущества.
- Гарик, ты ей пальцы ломал, чтобы согласилась?
- Бог любит троицу, пусть на этот раз будет на всю оставшуюся жизнь.
- Главное теперь с Янковским не сниматься в фильмах.
Ранее сообщалось, что Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино". Новая серия выйдет этой осенью.
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