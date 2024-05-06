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Хейтеры набросились на Гарика Харламова

Хейтеры набросились на Гарика Харламова , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 01:15 Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский комик, звезда Comedy Club Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук. Однако, это вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Комик 6 мая опубликовал на своей странице в Instagram видео, как едет с возлюбленной в машине. Неожиданно Гарик показал руку 31-летней Катерины, и на ее безымянном пальце виднелось кольцо с красивым камнем.

"Тили-тили-тесто", – написал комик под роликом.

Пост набрал множество комментариев. Одни из них были пронизаны иронией из-за развода комика с другой актрисой Кристиной Асмус: 

  • Когда накопил на очередной дележ имущества.
  • Гарик, ты ей пальцы ломал, чтобы согласилась?
  • Бог любит троицу, пусть на этот раз будет на всю оставшуюся жизнь. 
  • Главное теперь с Янковским не сниматься в фильмах. 

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино". Новая серия выйдет этой осенью. 

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