Третья жена Харламова обратилась к свекрови

Сегодня, 3 февраля 2025 года, мама одного из самых известных комиков России Гарика Бульдога Харламова (настоящее имя – Игорь Юрьевич Харламов) отмечает день рождения. Наталье Харламовой исполняется 63 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим к свекрови через Instagram-Stories обратилась третья супруга юмориста Екатерина Ковальчук.

Фото: Instagram/katerinakovalchyk

"С днем рождения, невероятная Наталья Харламова! Моя лучшая свекровь и подружка в одном лице", – написала 31-летняя невестка, опубликовав пару фоток с именинницей.

С важным днем себя поздравила и сама родительница Харламова.

"С днем рождения меня", – написала Наталья под публикациями в Instagram.

При этом именинницу в соцсетях пока не поздравили ни сын Гарик, ни его бывшая жена Кристина Асмус. А вот подписчики Харламовой до сих пор продолжают оставлять свои пожелания под ее постами:

"С днем рождения! Красоты, любви и счастья!"

"С днем рождения вас! Всего прекрасного вам".

"С днем рождения вас, дорогая Наталья Игоревна! Будьте всегда такой, как сейчас! Доброй, теплой, жизнерадостной! Вы с каждым годом красивее! Всех вам благ и здоровья!"

"Наташенька! Самая молодая, самая жизнелюбивая, самая озорная и просто самая-самая… с твоим днем! Оставайся такой же! Будь любимой, любящей и самой счастливой".

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