Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников
Фото: Instagram/kair_n
Поклонники давно подозревают, что в семье популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой разлад. Однако сегодня, 22 декабря, Абдукаримова опубликовала в социальных сетях совместное фото и видео с супругом, развеяв слухи о их расставании, сообщает Zakon.kz.
Кадры вызвали бурю положительных эмоций у подписчиков. Многие выразили радость, что знаменитая пара вновь вместе и, судя по всему, сохраняет гармонию в отношениях.
- Пусть ваша любовь будет сладкой и сладкой! Пусть ваша жизнь будет похожей на солнце, настроение — как цветы, а мечты — как горы! Приятной жизни!
- Хорошо быть вместе с четырьмя детьми, оба прекрасны, будьте счастливы снова!
- Будьте всегда вместе!
Ранее Абдукаримова на коне восхитила фанатов. Актриса необычно поздравила казахстанцев с Днем Независимости.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript