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Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников

Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 23:10 Фото: Instagram/kair_n
Поклонники давно подозревают, что в семье популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой разлад. Однако сегодня, 22 декабря, Абдукаримова опубликовала в социальных сетях совместное фото и видео с супругом, развеяв слухи о их расставании, сообщает Zakon.kz.

Кадры вызвали бурю положительных эмоций у подписчиков. Многие выразили радость, что знаменитая пара вновь вместе и, судя по всему, сохраняет гармонию в отношениях.

  • Пусть ваша любовь будет сладкой и сладкой! Пусть ваша жизнь будет похожей на солнце, настроение — как цветы, а мечты — как горы! Приятной жизни!
  • Хорошо быть вместе с четырьмя детьми, оба прекрасны, будьте счастливы снова!
  • Будьте всегда вместе!

Ранее Абдукаримова на коне восхитила фанатов. Актриса необычно поздравила казахстанцев с Днем Независимости. 

Айсулу Омарова
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