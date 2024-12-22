Жулдыз Абдукаримова и Кайрат Нуртас воссоединились, вызвав восторг у поклонников

Фото: Instagram/kair_n

Поклонники давно подозревают, что в семье популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой разлад. Однако сегодня, 22 декабря, Абдукаримова опубликовала в социальных сетях совместное фото и видео с супругом, развеяв слухи о их расставании, сообщает Zakon.kz.

Кадры вызвали бурю положительных эмоций у подписчиков. Многие выразили радость, что знаменитая пара вновь вместе и, судя по всему, сохраняет гармонию в отношениях.

Пусть ваша любовь будет сладкой и сладкой! Пусть ваша жизнь будет похожей на солнце, настроение — как цветы, а мечты — как горы! Приятной жизни!

Хорошо быть вместе с четырьмя детьми, оба прекрасны, будьте счастливы снова!

Будьте всегда вместе! Ранее Абдукаримова на коне восхитила фанатов. Актриса необычно поздравила казахстанцев с Днем Независимости.

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