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Культура и шоу-бизнес

Женщины всегда были наравне с мужчинами: Абдукаримова на коне восхитила фанатов

Женщины всегда были наравне с мужчинами: Абдукаримова на коне восхитила фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 23:38 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficiall
Популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова необычно поздравила казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она 16 декабря опубликовала авторское стихотворение. В своем произведении она отразила роль казахских женщин в истории и современности.

Абдукаримова подчеркнула значимость женской силы, воспевая такие исторические личности, как Зарина, Тамирис, Айганым, а также героинь советского и современного Казахстана — Алию Молдагулову, Розу Багланову и Ляззат Асанову. Актриса отметила, что казахские женщины всегда стояли наравне с мужчинами, защищая родную землю и передавая дух независимости следующим поколениям.

Вместе с тем, жена Кайрата Нуртаса разместила видео, на котором она в красивом голубом платье скачет на белом коне. 

Новая публикация восхитила фанатов актрисы: 

  • Просто молодец, прекрасная женщина!
  • Необыкновенно красивая, грациозная, элегантная мамочка четырех деток. Образец женственности интеллигентности и вкуса.
  • Какая замечательная звезда!

Ранее многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра. 

Айсулу Омарова
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