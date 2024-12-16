Женщины всегда были наравне с мужчинами: Абдукаримова на коне восхитила фанатов
На своей странице в Instagram она 16 декабря опубликовала авторское стихотворение. В своем произведении она отразила роль казахских женщин в истории и современности.
Абдукаримова подчеркнула значимость женской силы, воспевая такие исторические личности, как Зарина, Тамирис, Айганым, а также героинь советского и современного Казахстана — Алию Молдагулову, Розу Багланову и Ляззат Асанову. Актриса отметила, что казахские женщины всегда стояли наравне с мужчинами, защищая родную землю и передавая дух независимости следующим поколениям.
Вместе с тем, жена Кайрата Нуртаса разместила видео, на котором она в красивом голубом платье скачет на белом коне.
Новая публикация восхитила фанатов актрисы:
- Просто молодец, прекрасная женщина!
- Необыкновенно красивая, грациозная, элегантная мамочка четырех деток. Образец женственности интеллигентности и вкуса.
- Какая замечательная звезда!
Ранее многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра.