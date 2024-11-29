Леонид Якубович и Никита Кологривый стали героями нового выпуска "ЧБД"

Героями нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?" стали актер из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый и многолетний телеведущий "Поле чудес" Леонид Якубович, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что незадолго до выхода выпуска в Telegram-канале шоу выложили видео, заявив, что телеведущий якобы со скандалом покинул съемки. Однако позже концертный директор Якубовича признался, что это просто была "замечательно разыгранная сценка".

За два часа с момента релиза выпуск с Кологривым и Якубовичем собрал более миллиона просмотров.

Первые зрители остались довольным увиденным, поблагодарив за интересных гостей.

Леонид Якубович, браво! И Кологривый, огонь. Получилось классно и смешно.

Смотрю с наслаждением.

Якубович на ЧБД – это как дед на свадьбе: сначала никто не понимает, что он здесь делает, а потом он становится душой компании.

Просыпаюсь пораньше, а тут сектор приз на барабане!

Рад видеть Якубовича вне барабана.

Я не дышала все время, пока был Леонид Аркадьевич, боялась что Щербаков что-то ляпнет и выдохнула только в конце. Это лучший гость за все время.

Два диаметрально разных гостя! Гениально и круто!

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