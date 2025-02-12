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Культура и шоу-бизнес

Танцующие Егор Крид и Александр Зубарев рассмешили поклонников

Танцующие Егор Крид и Александр Зубарев рассмешили поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:20 Фото: Instagram/egorkreed, Instagram/zubarefff
Популярный российский певец Егор Крид и известный блогер Александр Зубарев рассмешили своих поклонников, сняв тренд на "танец мышки", сообщает Zakon.kz.

Результатом они поделились в Instagram накануне, 11 февраля 2025 года.

"Танец", – лаконично подписал Крид совместную с Зубаревым публикацию, сопроводив запись двумя смайликами в виде мыши.

Подписчиков танец рассмешил, и они окрестили дуэт Егора и Александра лучшим. Также фолловеры предложили их танцем закрыть тренд:

  • "Лучший дуэт".
  • "Вы очень круто танцуете. Оба".
  • "Закрываем тренд, они выиграли его".
  • "Самый четкий балет из всего, что я видела".
  • "Коллабище 10/10, исполнение тренда 100/10".
  • "Поздравляю! Вы приняты в школу танцев Тодес".

Вместе с тем от души посмеявшиеся поклонники предложили Криду "жениться" на Зубареве, так он как во время танца засветил заметно округлившийся живот:

  • "Зубарев "беременный".
  • "Ждем. Егор, ты обязан на нем "жениться" после такого-то".

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В декабре 2024 года стало известно, что Александр Зубарев стал одним из героев нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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