Танцующие Егор Крид и Александр Зубарев рассмешили поклонников

Популярный российский певец Егор Крид и известный блогер Александр Зубарев рассмешили своих поклонников, сняв тренд на "танец мышки", сообщает Zakon.kz.

Результатом они поделились в Instagram накануне, 11 февраля 2025 года.

"Танец", – лаконично подписал Крид совместную с Зубаревым публикацию, сопроводив запись двумя смайликами в виде мыши.

Подписчиков танец рассмешил, и они окрестили дуэт Егора и Александра лучшим. Также фолловеры предложили их танцем закрыть тренд:

"Лучший дуэт".

"Вы очень круто танцуете. Оба".

"Закрываем тренд, они выиграли его".

"Самый четкий балет из всего, что я видела".

"Коллабище 10/10, исполнение тренда 100/10".

"Поздравляю! Вы приняты в школу танцев Тодес".

Вместе с тем от души посмеявшиеся поклонники предложили Криду "жениться" на Зубареве, так он как во время танца засветил заметно округлившийся живот:

"Зубарев "беременный".

"Ждем. Егор, ты обязан на нем "жениться" после такого-то".

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