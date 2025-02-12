Танцующие Егор Крид и Александр Зубарев рассмешили поклонников
Фото: Instagram/egorkreed, Instagram/zubarefff
Популярный российский певец Егор Крид и известный блогер Александр Зубарев рассмешили своих поклонников, сняв тренд на "танец мышки", сообщает Zakon.kz.
Результатом они поделились в Instagram накануне, 11 февраля 2025 года.
"Танец", – лаконично подписал Крид совместную с Зубаревым публикацию, сопроводив запись двумя смайликами в виде мыши.
Подписчиков танец рассмешил, и они окрестили дуэт Егора и Александра лучшим. Также фолловеры предложили их танцем закрыть тренд:
- "Лучший дуэт".
- "Вы очень круто танцуете. Оба".
- "Закрываем тренд, они выиграли его".
- "Самый четкий балет из всего, что я видела".
- "Коллабище 10/10, исполнение тренда 100/10".
- "Поздравляю! Вы приняты в школу танцев Тодес".
Вместе с тем от души посмеявшиеся поклонники предложили Криду "жениться" на Зубареве, так он как во время танца засветил заметно округлившийся живот:
- "Зубарев "беременный".
- "Ждем. Егор, ты обязан на нем "жениться" после такого-то".
Материал по теме
Егор Крид решил сменить имя
В декабре 2024 года стало известно, что Александр Зубарев стал одним из героев нового выпуска популярного шоу "Что было дальше?".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript