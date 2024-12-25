Айгуль Мукей похвасталась достижениями дочери
Фото: Instagram/aigulmukei
Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей посетила школьный концерт дочери перед Новым годом и поделилась впечатлениями. Актриса также уточнила, что ее Хабиба впервые вышла на сцену. Для семьи это является большой победой, сообщает Zakon.kz.
Журналистка в описании к серии фотографий подчеркнула, что дочь не любит публичности, остерегается фотографов, операторов, выступлений.
По словам Мукей, это не проблема.
"Люди разные, кому-то это легко дается, кто-то стесняется. Я просто не хочу, чтобы дочка отставала в этом от одноклассников и чувствовала себя оторванной от коллектива. И, кстати, себя вспоминаю в 1-2 классе: выходить на сцену страшно… но, если преодолеешь себя – это круто".Айгуль Мукей
В заключении она отметила, что был классный опыт.
Комментаторы поддержали ведущую, отметив, что ребенка нужно поддерживать и не торопить.
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Мукей публично 12 ноября 2024 года поздравила свою подругу Жайну Сламбек с днем рождения. Актриса разместила карусель из совместных снимков, оставив трогательную подпись.
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