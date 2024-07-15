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Айгуль Мукей сравнила отдых в Турции с покупкой квартиры в Астане

Айгуль Мукей сравнила отдых в Турции с покупкой квартиры в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:12 Фото: Instagram/aigulmukei
Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей разместила семейные фотографии с отдыха в Турции. Она пожаловалась подписчикам на дорогостоящий отпуск, сообщает Zakon.kz.

Мукей отметила, что дети мечтали об этом отпуске полгода.

"Купаемся много, не выходим из воды по три часа. В бассейне были один раз – после Султику и Асанали было плохо. Отравление. Мы сразу поняли, кто воду заглотнул", – уточнила актриса в описании к публикации за 15 июля 2024 года на странице в Instagram.

Также журналист затронула тему питания.

"Едим вкусно и разнообразно, этим и нравится жизнь в апартаментах. Хочешь – куриный бульон детям сделал, хочешь – рыбу в ресторане заказал".Айгуль Мукей

Далее актриса перешла к стоимости заграничных удовольствий.

"Кстати, отели в Турции стали невероятно дорогие. Просто... Легче квартиру в Астане купить. Это, если хороший отель выбирать дней на 20".Айгуль Мукей

Несколько дней ранее ведущая Аша Матай также поделилась с подписчиками снимками с прошедшего отдыха на озере Алаколь. Судя по описанию, знаменитость осталась довольна.

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