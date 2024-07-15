Айгуль Мукей сравнила отдых в Турции с покупкой квартиры в Астане
Фото: Instagram/aigulmukei
Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей разместила семейные фотографии с отдыха в Турции. Она пожаловалась подписчикам на дорогостоящий отпуск, сообщает Zakon.kz.
Мукей отметила, что дети мечтали об этом отпуске полгода.
"Купаемся много, не выходим из воды по три часа. В бассейне были один раз – после Султику и Асанали было плохо. Отравление. Мы сразу поняли, кто воду заглотнул", – уточнила актриса в описании к публикации за 15 июля 2024 года на странице в Instagram.
Также журналист затронула тему питания.
"Едим вкусно и разнообразно, этим и нравится жизнь в апартаментах. Хочешь – куриный бульон детям сделал, хочешь – рыбу в ресторане заказал".Айгуль Мукей
Далее актриса перешла к стоимости заграничных удовольствий.
"Кстати, отели в Турции стали невероятно дорогие. Просто... Легче квартиру в Астане купить. Это, если хороший отель выбирать дней на 20".Айгуль Мукей
Несколько дней ранее ведущая Аша Матай также поделилась с подписчиками снимками с прошедшего отдыха на озере Алаколь. Судя по описанию, знаменитость осталась довольна.
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