Айгуль Мукей рассказала о 26-летней дружбе с известной телеведущей

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей публично 12 ноября 2024 года поздравила свою подругу Жайну Сламбек с днем рождения. Актриса разместила карусель из совместных снимков, оставив трогательную подпись, сообщает Zakon.kz.

Поздравительный ролик был опубликован на странице в Instagram.

"Моя любимая подруга. Люблю тебя, уважаю. 26 лет дружбы. Не знаю, куда летит время. Люблю твой смех, твой характер, твою любовь к жизни. Будь счастлива", – написала Мукей.

Фото: Instagram/aigulmukei

Жайна Сламбек – казахстанская журналистка, телеведущая, руководитель и ведущий аналитической программы "Apta" на телеканале Qazaqstan.

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