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Культура и шоу-бизнес

Айгуль Мукей едва не разорили телефонные мошенники

Айгуль Мукей, телефонные мошенники, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:24 Фото: Instagram/aigulmukei
Казахстанская журналистка Айгуль Мукей поспешила поделиться с аудиторией личной историей. Знаменитость рассказала, что попалась на удочку мошенников, сообщает Zakon.kz.

Так, она опубликовала видео с подробностями на странице в Instagram 1 апреля 2025 года.

"Вот и, я к сожалению, попалась на удочку мошенников. Но вовремя смогла их распознать. Спасибо супругу и полиции. Никому никогда не сообщайте ваших цифр с телефонов", – отметила Мукей в описании к публикации.

В заключительной части своего рассказа телеведущая посоветовала казахстанцам поставить в eGov запрет на выдачу кредитов.

Мошенники постоянно осваивают новые схемы и активно их используют.

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Не так давно мама казахстанского певца Беркута (Айбека Джансеитова) также чуть не стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей страховой компании.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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