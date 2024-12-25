"Моана 2" собрала 800 млн долларов
Фото: disney
Сиквел диснеевского мультфильма "Моана" перешел отметку в 800 млн долларов мировых сборов, сообщает Zakon.kz.
По данным Box Office Mojo, точная сумма составила 803,9 млн долларов. При этом, в США картина освоила 363 млн долларов, а на международных территориях 440,6 млн.
‘MOANA 2’ already crossed $800M globally.— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) December 24, 2024
The film had a $150M budget. pic.twitter.com/fV6umJhVDW
Картина стартовала на экранах в конце ноября и установила кассовый рекорд среди анимационных проектов, собрав в первые выходные 386 млн. Аналитики отмечают, что "Моана 2" не сбавит показатели благодаря новогодним праздникам.
#Moana2, only in theaters Nov. 27, 2024 🌊 pic.twitter.com/yvJPj3Cf7j— Disney (@Disney) February 7, 2024
Таким образом проект Disney продолжает лидировать в мировых чартах, прокладывая себе путь к одному млрд. долларов.
Тем временем Астерикс и Обеликс разносят римлян в мультике "Поединок вождей".
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