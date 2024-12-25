"Моана 2" собрала 800 млн долларов

Сиквел диснеевского мультфильма "Моана" перешел отметку в 800 млн долларов мировых сборов, сообщает Zakon.kz.

По данным Box Office Mojo, точная сумма составила 803,9 млн долларов. При этом, в США картина освоила 363 млн долларов, а на международных территориях 440,6 млн.

‘MOANA 2’ already crossed $800M globally.



The film had a $150M budget. pic.twitter.com/fV6umJhVDW — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) December 24, 2024

Картина стартовала на экранах в конце ноября и установила кассовый рекорд среди анимационных проектов, собрав в первые выходные 386 млн. Аналитики отмечают, что "Моана 2" не сбавит показатели благодаря новогодним праздникам.

Таким образом проект Disney продолжает лидировать в мировых чартах, прокладывая себе путь к одному млрд. долларов.

Тем временем Астерикс и Обеликс разносят римлян в мультике "Поединок вождей".