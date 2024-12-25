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Культура и шоу-бизнес

"Моана 2" собрала 800 млн долларов

Деньги, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 02:17 Фото: disney
Сиквел диснеевского мультфильма "Моана" перешел отметку в 800 млн долларов мировых сборов, сообщает Zakon.kz.

По данным Box Office Mojo, точная сумма составила 803,9 млн долларов. При этом, в США картина освоила 363 млн долларов, а на международных территориях 440,6 млн.

Картина стартовала на экранах в конце ноября и установила кассовый рекорд среди анимационных проектов, собрав в первые выходные 386 млн. Аналитики отмечают, что "Моана 2" не сбавит показатели благодаря новогодним праздникам.

Таким образом проект Disney продолжает лидировать в мировых чартах, прокладывая себе путь к одному млрд. долларов.

Тем временем Астерикс и Обеликс разносят римлян в мультике "Поединок вождей".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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