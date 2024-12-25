Почему для психики тренировка по выходным полезнее регулярных упражнений

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование и пришли к выводу, что периодические занятие физкультурой лучше укрепляют ментальное здоровье по сравнению с регулярными нагрузками, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Neurobiology of Learning and Memory, эксперты взяли для эксперимента 48 молодых самцов мышей размещенных либо в клетках для упражнений с беговыми колесами, либо в отсеках для сидячего образа жизни. Мышей разделили на три группы в зависимости от режима: непрерывные упражнения в течение 14 дней, два дня бега в неделю и два дня бега, а затем 12 дней малоподвижной жизни.

Как уточняется, для оценки памяти исследователи использовали задачу на запоминание местоположения объектов. Тест включал размещение двух одинаковых объектов в камере и последующее перемещение одного объекта в новое место. Кроме того, ученые проанализировали мозговую ткань грызунов для измерения уровня генов Acvr1c и Bdnf, связанных с долговременной памятью и обучением.

В итоге эксперты пришли к выводу, что как непрерывные, так и периодические упражнения улучшают память по сравнению с контрольной группой. Однако преимущества прерывистых тренировок оказались более стойкими. После семидневной задержки в сидячем положении мыши в группе "воинов выходного дня" сохранили высокую производительность памяти, тогда как когнитивные преимущества в группе непрерывных упражнений пошли на спад.

Согласно данным исследования, молекулярный анализ дал дополнительные сведения: уровни генов Acvr1c и Bdnf казались постоянно повышены в гиппокампе мышей в группе прерывистых упражнений даже после недели отдыха. Напротив, эти уровни упали в группе непрерывных упражнений после такой же задержки. Примечательно, что повышенная экспрессия этих генов коррелировала с лучшей производительностью памяти, что указывает на их роль в поддержании когнитивных преимуществ.

Ранее эксперты заявили, что тренировки способны вызвать всплески озарения.