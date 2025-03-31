Связь между перееданием и алкоголизмом заметили эксперты из США

Специалисты Калифорнийского университета провели исследование и пришли к выводу, что женщины, страдающие компульсивным перееданием, начинают злоупотреблять алкоголем быстрее, чем мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JNeurosci, ученые взяли для эксперимента мышей обоих полов и поместили в условия, способствующие перееданию. Также в клетках установили поилки с обычной водой и напитком с этиловым спиртом. Ученые обнаружили, что самки мышей, у которых развилось компульсивное переедание, чаще подходили к поилкам с "алкоголем" по сравнению с самцами.

Выяснилось, что у самок при этом повышался уровень фосфодиэстеразы 4B (PDE4B). Это белок, который ранее связывали с алкоголизмом и расстройствами пищевого поведения у людей. Подавление активности PDE4B предотвращало переедание у мышей обоих полов.

Согласно данным издания, выявленная учеными поведенческая модель может может быть полезной для будущих исследований. Также новые данные о белке PDE4B можно будет использовать для разработки новых методов лечения алкоголизма.

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