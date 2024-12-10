Почему стоит больше и регулярно ходить после 40

Каждый в свое время приходит к выводу, что нужно начинать заботиться о здоровье. Ученые решили помочь в этом вопросе. Они провели исследование среди тех, кому больше 40 лет. Из него стало известно, что обычная ходьба может увеличить продолжительность жизни на 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Физически активными эксперты назвали тех, кто ходит с обычной для пешей прогулки скоростью 4,8 км/ч по 160 минут в день, то есть примерно по 2,5 часа. Но это не должно никого спугнуть. Даже ежедневная прогулка в течение часа может прибавить три года жизни.

На клеточном уровне

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники Александр Шишонин уточняет, что эффект ходьбы кроется в клеточной биологии нашего организма.

"Клетки организма постоянно изнашиваются. Чтобы мы не умерли, они должны регулярно обновляться. Откуда берутся новые? Из костного мозга", – подчеркивает Шишонин.

Стоит отметить, что кровь полностью обновляется у человека за два месяца.

"А поскольку больше всего костного мозга находится в костях таза и ног, то когда мы двигаем ногами, ходим, то улучшаем снабжение кислородом и питательными веществами клеток костного мозга и даем возможность этим клеткам размножаться". Александр Шишонин

Отсюда, по словам врача, следует, что вводить стволовые клетки для омоложения бессмысленно.

Надо научиться пользоваться своими резервами.

По разным данным, как отмечено в публикации АиФ, вес костного мозга составляет от 1,5 кг до 5 кг – столько у нас своих собственных стволовых клеток, готовых к размножению и знающих, что и как им делать, чтобы обновлять организм. А ходьба им помогает.

Не меньше часа в день

Специалисты считают: любое количество ходьбы полезно, чтобы снизить риски хронических заболеваний. Но чем больше вы будете ходить, тем лучше.

"В идеале желательна получасовая прогулка перед сном (час еще лучше). А утром можно сделать оздоравливающую ходьбу в быстром темпе на улице или на беговой дорожке дома либо в зале. Скорость надо подобрать такую, чтобы пульс не падал ниже 120 ударов в минуту, но и не превышал 140". Александр Шишонин

Если вы вообще никогда не занимались физическими упражнениями, начинайте ходить медленно, но ставьте себе цель пройти час без остановки.

Особенно полезно больше ходить после 40 лет. Это возраст, когда у многих наступает "сытая", спокойная жизнь, меняется образ жизни и человек меньше двигается.

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