В многодетной казахстанской семье родились тройняшки
Фото: Zakon.kz
На днях в многодетной семье Исраиловых из села Орангай Сауранского района произошло пополнение, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegam-канал "OTYRAR" от 12 октября, новые жители Туркестанской области получили имена Сафия, Хадия и Амир.
"Поздравить семью с этим знаменательным событием приехали представители районной администрации и представители местной интеллигенции", – отмечается в сообщении.
Также стало известно, что до рождения тройняшек в семье Исраиловых воспитывались пятеро сыновей.
Ранее на брифинге в правительстве 7 октября министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о ситуации в стране в части рождаемости детей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript