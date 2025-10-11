В многодетной казахстанской семье родились тройняшки

На днях в многодетной семье Исраиловых из села Орангай Сауранского района произошло пополнение, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegam-канал "OTYRAR" от 12 октября, новые жители Туркестанской области получили имена Сафия, Хадия и Амир.

"Поздравить семью с этим знаменательным событием приехали представители районной администрации и представители местной интеллигенции", – отмечается в сообщении.

Также стало известно, что до рождения тройняшек в семье Исраиловых воспитывались пятеро сыновей.

Ранее на брифинге в правительстве 7 октября министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о ситуации в стране в части рождаемости детей.