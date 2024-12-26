Сергей Лазарев восхитился олимпийской чемпионкой, назвав ее полубогиней

41-летний российский поп-исполнитель Сергей Лазарев поделился своими эмоциями от встречи с известной фигуристкой Алиной Загитовой, которая состоялась на шоу "Волшебство на льду", сообщает Zakon.kz.

Экс-участник группы Smash! уточнил, что восхищается ее достижениями. По словам артиста, он болел за Алину на всех соревнованиях и радовался ее победам.

"И вот, спустя время, мне не просто удалось это сделать, но еще и исполнить совместный номер во время ледового шоу, когда Алина каталась под мою песню! Мне кажется, что фигуристы – это полубоги. То, что творят они на льду, какой невероятной выносливостью обладают – невообразимо! Это восхищает!" Сергей Лазарев

Стоит отметить, что 22-летняя Загитова – единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании ("Большой шлем").

Спортсменка не осталась в стороне и выразила благодарность:

"Одно удовольствие кататься под ваше исполнение песни".

Комментаторы пришли в восторг от дуэта, оставив лишь положительные отзывы.

В начале декабря Лазарев обратился к армии поклонников. Он решил подробно объяснить, в чем заключается его неповторимость.