Сергей Лазарев восхитился олимпийской чемпионкой, назвав ее полубогиней
Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний российский поп-исполнитель Сергей Лазарев поделился своими эмоциями от встречи с известной фигуристкой Алиной Загитовой, которая состоялась на шоу "Волшебство на льду", сообщает Zakon.kz.
Экс-участник группы Smash! уточнил, что восхищается ее достижениями. По словам артиста, он болел за Алину на всех соревнованиях и радовался ее победам.
"И вот, спустя время, мне не просто удалось это сделать, но еще и исполнить совместный номер во время ледового шоу, когда Алина каталась под мою песню! Мне кажется, что фигуристы – это полубоги. То, что творят они на льду, какой невероятной выносливостью обладают – невообразимо! Это восхищает!"Сергей Лазарев
Стоит отметить, что 22-летняя Загитова – единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании ("Большой шлем").
Спортсменка не осталась в стороне и выразила благодарность:
"Одно удовольствие кататься под ваше исполнение песни".
Комментаторы пришли в восторг от дуэта, оставив лишь положительные отзывы.
В начале декабря Лазарев обратился к армии поклонников. Он решил подробно объяснить, в чем заключается его неповторимость.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript