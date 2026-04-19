Сергей Лазарев собирается в Казахстан

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев запланировал два концерта в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Концерты в Астане и Алматы певец анонсировал на своем официальном сайте.

Столичное выступление заявлено в "Конгресс центре". Стоимость билета в фан-зоне стартует от 30 тыс. тенге. В Алматы концерт планируется на площадке "Алматы Арена". Билеты в фан-зону заявлены в размере 25 тыс. тенге.

Выступления Лазарева подтвердил 18 апреля публикацией в Instagram программный директор "Русское Радио Азия" Малик Рузиев.

14 апреля 2026 года заслуженная артистка России Кристина Орбакайте выступила с частным концертом в Астане.