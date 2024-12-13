Сергей Лазарев объявил о своей особенности

Экс-участник поп-группы Smash!! Сергей Лазарев обратился к армии поклонников. 41-летний российский исполнитель решил подробно объяснить, в чем заключается его неповторимость, сообщает Zakon.kz.

Актер уверенно заявил, что его концерты – это музыкальные спектакли. Он отметил, что очень много уделяет внимания деталям, смыслам, аллегориям.

"В моих шоу много театральности. Я – актер по образованию. Свои концерты делаю по принципу различных историй и тематик, связанных между собой одной линией. Многие, кто попадает на мои концерты впервые, сначала не могут понять, почему я не говорю между песнями, не собираю цветы после каждого номера, не рассказываю про песни". Сергей Лазарев

Но, продолжает телеведущий, спустя время все меняется.

"Они погружаются полностью в атмосферу шоу. Понимают, что в этом спектакле не нужны слова вне песен, не надо ничего объяснять, нужно смотреть и растворяться во всем происходящем". Сергей Лазарев

Комментаторы не смогли остаться в стороне и выразили восхищение артисту.

Это прекрасно, что вы особенный, не похожий на других!

Сергей, так и есть. Ваш концерт – путешествие. Изучение себя, проникновение в себя. Я выражаю вам огромный восторг.

Каждый год хожу на эти спектакли и каждый раз в самое сердце.

Была у вас и в театре на спектакле, и на вашем концерте, Сергей! Это любовь!

Когда первый раз попала на концерт, это было что-то невероятное, мурашки по коже. Смена образов, живой звук и запоминающееся шоу.

14 ноября 2024 года Лазарев показал архивное фото с сыном Никитой в день его рождения. На опубликованных кадрах мальчику всего несколько месяцев. Таким образом телеведущий решил поздравить первенца.