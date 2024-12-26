10-летняя дочь Тимати написала первую книгу

Дочь российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, и модели Алены Шишковой выпустила свою первую книгу. Примечательно, что девочке всего 10 лет. Об этом радостном событии поспешила поделиться мама Алисы, сообщает Zakon.kz.

Девочка посвятила дебютное произведение под названием "Необыкновенная история Благстара" своей семье.

Немного о книге Шишкова рассказала в своем Telegram-канале.

"Буду с вами честна, моя дочь очень творческая и интересная девочка. Мне не терпелось рассказать об этом, я молчала, но теперь могу! Алиса написала собственную книгу со сказочной историей для детей и подарила мне, сама делала иллюстрации к книге. Она очень старалась и вложила туда душу. Я очень горжусь ей! У меня мурашки". Алена Шишкова

Как отреагировала публика – остается только догадываться. Комментарии к публикации отключены.

На этом таланты девочки не заканчиваются. Она уже умеет читать рэп Эминема и играть в кино.

Стоит отметить, что у рэпера двое детей, которых ему родили Алена Шишкова и Анастасия Решетова.

В начале декабря Тимати предстал перед публикой в неожиданном образе – с густыми усами. Новый стиль музыканта сразу стал предметом обсуждения в Сети.