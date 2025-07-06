Мама и дочь Тимати обсудили отношения и любовь

Мама российского рэпера Симона Чрноморская и его 11-летняя дочь Алиса поговорили о любви и будущем девочки, сообщает Zakon.kz.

11-летняя дочь рэпера Тимати Алиса призналась, что впервые влюбилась, когда ей было всего пять лет. Ее бабушка, Симона опубликовала 5 июля на своей странице в Instagram трогательное видео, где они обсуждают любовь и отношения.

Алиса отметила, что в таких делах "сердцу не прикажешь", но уверена: выходить замуж и рожать детей лучше всего ближе к 25 годам. При этом девочка рассудила, что встречаться с мальчиками можно начинать с 14-15 лет.

"Я хочу, чтобы когда у меня ребtнок родился, я была молодая. Поэтому родить можно в 22. Потому что я буду молодая мама, а не старенькая", – поделилась она своими мыслями.

Instagram-пользователи тут же отметили, что теперь хотели бы услышать, как ко всему этому относится будущий многодетный отец Тимати, который пока так и не был женат ни разу. Далее Алиса добавила, что в будущем хочет обеспечивать семью своими гонорарами за съtмки в кино. Своей уверенностью в себе она удивила бабушку.

"Это же просто мои мечты", – быстро успокоила она бабушку.

В комментариях к видео оценили, что у дочери Тимати вся жизнь уже распланирована.

"Эх, мне бы такую уверенность в завтрашнем дне", – пожелала одна из подписчиц Симоны.

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