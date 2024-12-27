Мама Тимати откровенно рассказала, за что ей стыдно перед сыновьями

Мама российского рэпера Тимати откровенно рассказала о том, как воспитывала сыновей. Симона Яковлевна в личном блоге затронула тему воспитания девочек-подростков и решила поговорить с публикой о мальчиках, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что во время беременности ходила на специализированные курсы, общалась уже с опытными родителями и читала книги. Рожала женщина в учреждении, где ребенка оставляли с матерью сразу.

"Мои сыновья с ранних лет стояли в метро, а я сидела и выслушивала неодобрительные комментарии, лет с пяти подавали мне руку при выходе из транспорта, помогали носить сумки, ведь они мужчины. Не припомню, чтобы мы серьезно ругались, хотя хулиганства, конечно, хватало", – добавила она.

Мама Тимати отметила, что всегда говорила детям, что они – ее защита, а она – их опора, и показывала, что у нее есть свои потребности. Но не все было, судя по всему, гладко.

"Сейчас мне бывает стыдно, когда я вспоминаю какие-то свои поступки, но сыновья ни разу не упрекнули меня за это", – призналась женщина.

Она уверена, что мальчика нужно растить "мужчиной, достигатором, конкурентоспособным, обязательно в любви, уважении, но без сюсюканья", а также верить в него.

Ранее дочь российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, и модели Алены Шишковой выпустила свою первую книгу. Примечательно, что девочке всего 10 лет.

