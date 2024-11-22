Ляйсан Утяшева и Павел Воля написали послание друг другу

Шоумен, ведущий Павел Воля и гимнастка, ведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева празднуют годовщину своей свадьбы. В честь этого оба оставили послание своей половинке в Instagram, сообщает Zakon.kz.

22 ноября Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram опубликовала подборку совместных кадров с Волей и написала:

"12 лет вместе, вместе и навсегда! Люблю тебя, Пашенька…(очень трогательно это все, с годами особенно как-то, взрослеем). Так быстро пронеслись эти 4380 суток вместе… я помню каждый... они самые счастливые, светлые, наполненные смыслом и детским смехом…Наша привычка говорить часами перешла в годы, а мы все никак не наговоримся...Павлик, с нашим днем… и пусть этот танец в парке, с которого все началось, не заканчивается…! P.S. благодарю всех и каждого за поздравления! Любовь".

Между тем, Павел Воля ограничился фотографией в песках, но при этом написал целое стихотворение в честь этого дня.

Так быстро пронеслись двенадцать лет,

Так медленно и плавно пробежали,

Минуты без забот, часы без бед,

Без горя, суеты и без печали.

Наполнены добром и красотой,

Улыбками и детским громким смехом,

Спокойствием и тихой простотой,

И каждый день малюсеньким успехом.

Как здорово, что мы нашли друг друга,

Какое счастье вместе быть всегда,

Моя любовь, ты – муза и подруга

На долгие, на вечные года.

Наш мир несовершенен и так прост,

Без лести, без претензий и без фальши.

Что дальше? Отвечаю на вопрос.

Давай мне руку, полетели дальше.

Навстречу счастью и, конечно же, мечте,

Где будем на закате целоваться,

Люблю и растворяюсь в красоте,

Я поздравляю! Нам с тобой двенадцать.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с ноября 2012 года. У супругов двое детей: сын Роберт и дочь София. Пара периодически через соцсети поздравляет друг друга и детей с важными событиями. Например, в мае Ляйсан Утяшева адресовала теплые слова дочери в честь дня ее рождения. А в марте она нежно поздравила мужа.