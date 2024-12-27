Димаш Кудайберген выступил на главном новогоднем концерте в Китае

26 декабря 2024 года в китайском городе Чэнду прошел новогодний концерт. Среди именитых местных звезд был и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген, как отмечено на портале dimashnews, исполнил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара – "The Crown". Эта песня является китайской версией произведения "Кім екен" казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, которая вышла в 2017 году.

Небольшой отрывок с концерта композитор разместил на своей странице в Instagram.

Кроме того, Димаш выступил дуэтом с китайской певицей Вэй Вэй, исполнив песню "Join Hands".

Как обычно, выступление нашло большой отклик среди аудитории.

Очень люблю эту песню на обоих языках. Спасибо, Димаш, за радость слушать твои песни.

Чарующие звуки голоса Димаша и прекрасной песни проникают прямо в душу.

Одна из самых моих любимых песен, Димаш! С наступающим Новым годом! Пусть все твои мечты исполнятся!

Самая красивая песня на китайском, великолепное исполнение!

Твое творчество, Димаш, бесценный подарок для меня, слушаю, восхищаюсь, благодарю!

26 декабря 2024 года Димаш Кудайберген написал пост благодарности спасателям, врачам и всем тем, кто не остался в стороне после крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.