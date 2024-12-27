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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген выступил на главном новогоднем концерте в Китае

Димаш выступил на главном новогоднем концерте в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:50 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
26 декабря 2024 года в китайском городе Чэнду прошел новогодний концерт. Среди именитых местных звезд был и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген, как отмечено на портале dimashnews, исполнил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара – "The Crown". Эта песня является китайской версией произведения "Кім екен" казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, которая вышла в 2017 году.

Небольшой отрывок с концерта композитор разместил на своей странице в Instagram.

Кроме того, Димаш выступил дуэтом с китайской певицей Вэй Вэй, исполнив песню "Join Hands".

Как обычно, выступление нашло большой отклик среди аудитории.

  • Очень люблю эту песню на обоих языках. Спасибо, Димаш, за радость слушать твои песни.
  • Чарующие звуки голоса Димаша и прекрасной песни проникают прямо в душу.
  • Одна из самых моих любимых песен, Димаш! С наступающим Новым годом! Пусть все твои мечты исполнятся!
  • Самая красивая песня на китайском, великолепное исполнение!
  • Твое творчество, Димаш, бесценный подарок для меня, слушаю, восхищаюсь, благодарю!

26 декабря 2024 года Димаш Кудайберген написал пост благодарности спасателям, врачам и всем тем, кто не остался в стороне после крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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