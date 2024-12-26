Димаш Кудайберген поблагодарил неравнодушных из-за авиакатастрофы в Актау
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 26 декабря 2024 года написал пост благодарности спасателям, врачам и всем тем, кто не остался в стороне после крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что "ужасная трагедия с самолетом братского для нас Азербайджана" произошла 25 декабря 2024 года.
"Мы глубоко скорбим вместе с нашими азербайджанскими друзьями. Соболезную семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата, и наши сердца с вами".Димаш Кудайберген
Также он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Спасибо спасателям, медикам и всем неравнодушным людям, которые делают все возможное, чтобы помочь в этой сложной ситуации".Димаш Кудайберген
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25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.
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