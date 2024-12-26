Димаш Кудайберген поблагодарил неравнодушных из-за авиакатастрофы в Актау

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 26 декабря 2024 года написал пост благодарности спасателям, врачам и всем тем, кто не остался в стороне после крушения самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что "ужасная трагедия с самолетом братского для нас Азербайджана" произошла 25 декабря 2024 года.

"Мы глубоко скорбим вместе с нашими азербайджанскими друзьями. Соболезную семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата, и наши сердца с вами". Димаш Кудайберген

Также он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Спасибо спасателям, медикам и всем неравнодушным людям, которые делают все возможное, чтобы помочь в этой сложной ситуации". Димаш Кудайберген

Материал по теме Авиакатастрофа в Актау: Минтранспорта сделало заявление

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.