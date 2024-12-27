Асель Садвакасова рассказала о планах на Новый год
Фото: Instagram/asselsadvakassova
39-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова после тяжелого развода проводит время в Америке. На днях она раскрыла планы на Новый год, сообщает Zakon.kz.
Садвакасова активно делится видео и фотографиями из Майами, рассказывая о городе.
Она призналась, что каждый день влюбляется в него все больше и больше.
Также она объявила, что именно там встретит Новый 2025 год.
"Квартиру сняла еще на месяц и Новый год решила отметить здесь", – уточнила артистка.
В конце ноября 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет.
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