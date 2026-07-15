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Культура и шоу-бизнес

"Соглашусь на все": 41-летняя Асель Садвакасова раскрыла планы вернуться к съемкам кино

Асель Садвакасова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:46 Фото: Instagram/asselsadvakassova
41-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова опубликовала серию новых снимков и видео, уточнив, что наслаждается своим возрастом, сообщает Zakon.kz.

По словам звезды фильма "Келинка тоже человек", если бы ей раньше сказали, что в 41 она будет чувствовать себя именно так, то, наверное, не поверила.

"Мне нравится мое мышление. Мое мировоззрение. Мои ценности. Мне нравится, как я выгляжу, как чувствую себя, как отношусь к жизни. Знаете, что появилось, как только исполнилось 40? Жажда жизни. Мне хочется столько всего попробовать. Увидеть новые страны и города. Получить еще одно образование. Освоить навыки, на которые раньше будто не было времени, например хочу освоить живопись. Хочу снова снимать кино, запускать свои проекты в разных сферах".Асель Садвакасова

Продюсер также заявила, что начала пробовать новые виды спорта, открывать для себя хобби и увлечения.

"Знакомлюсь с удивительными людьми. Планирую свое время так, чтобы в нем было место не только делам, но и удовольствию. И самое удивительное – ушло ощущение, что нужно кому-то что-то доказывать. Хочется творить и созидать из любви. Я наконец от себя начала отставать. Уходят эти завышенные требования, какой я должна быть, как я должна жить. Появилось другое чувство – хочется проживать свою жизнь глубоко, осознанно и с удовольствием, чтобы было больше пространства для живого и по настоящему моего".Асель Садвакасова

Она добавила, что не хочет откладывать счастье на потом.

"Не хочу больше ждать идеального момента, его нет на самом деле. И не боюсь начинать сначала. Сейчас я понимаю, что после 40 наконец начинаешь выдыхать, уходит напряжение, приходит свобода быть собой и внутренняя зрелость, которая наконец позволяет выбирать себя без чувства вины. Помните фразу из фильма, что после 40 жизнь только начинается – соглашусь на все. Поэтому, если кто-то пытается вас загнать в стереотип, что вы уже взрослая, что вам там что-то поздно, не слушайте таких людей и живите свою жизнь так, как вы хотите! У каждого из нас свой уникальный путь, и только мы сами знаем, как для нас лучше".Асель Садвакасова

Немного ранее мы рассказывали, что казахстанская предпринимательница Дана Есеева со своим известным супругом Мейржаном Туребаевым неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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