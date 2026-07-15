"Соглашусь на все": 41-летняя Асель Садвакасова раскрыла планы вернуться к съемкам кино

41-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова опубликовала серию новых снимков и видео, уточнив, что наслаждается своим возрастом, сообщает Zakon.kz.

По словам звезды фильма "Келинка тоже человек", если бы ей раньше сказали, что в 41 она будет чувствовать себя именно так, то, наверное, не поверила.

"Мне нравится мое мышление. Мое мировоззрение. Мои ценности. Мне нравится, как я выгляжу, как чувствую себя, как отношусь к жизни. Знаете, что появилось, как только исполнилось 40? Жажда жизни. Мне хочется столько всего попробовать. Увидеть новые страны и города. Получить еще одно образование. Освоить навыки, на которые раньше будто не было времени, например хочу освоить живопись. Хочу снова снимать кино, запускать свои проекты в разных сферах". Асель Садвакасова

Продюсер также заявила, что начала пробовать новые виды спорта, открывать для себя хобби и увлечения.

"Знакомлюсь с удивительными людьми. Планирую свое время так, чтобы в нем было место не только делам, но и удовольствию. И самое удивительное – ушло ощущение, что нужно кому-то что-то доказывать. Хочется творить и созидать из любви. Я наконец от себя начала отставать. Уходят эти завышенные требования, какой я должна быть, как я должна жить. Появилось другое чувство – хочется проживать свою жизнь глубоко, осознанно и с удовольствием, чтобы было больше пространства для живого и по настоящему моего". Асель Садвакасова

Она добавила, что не хочет откладывать счастье на потом.

"Не хочу больше ждать идеального момента, его нет на самом деле. И не боюсь начинать сначала. Сейчас я понимаю, что после 40 наконец начинаешь выдыхать, уходит напряжение, приходит свобода быть собой и внутренняя зрелость, которая наконец позволяет выбирать себя без чувства вины. Помните фразу из фильма, что после 40 жизнь только начинается – соглашусь на все. Поэтому, если кто-то пытается вас загнать в стереотип, что вы уже взрослая, что вам там что-то поздно, не слушайте таких людей и живите свою жизнь так, как вы хотите! У каждого из нас свой уникальный путь, и только мы сами знаем, как для нас лучше". Асель Садвакасова

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