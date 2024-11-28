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Асель Садвакасова развелась с молодым супругом

Асель Садвакасова развелась с молодым супругом, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:09 Фото: Instagram/asselsadvakassova
39-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах она рассказала в многочисленных Stories, сообщает Zakon.kz.

Кинопродюсер подчеркнула, что многие и так догадывались, что происходит в ее жизни. По ее словам, подписчики постоянно ей задавали вопросы о муже.

"Ваши догадки оказались верными. 4 октября мы официально развелись".Асель Садвакасова

Также она подчеркнула, что решение было обоюдным.

"Никто никого не бросал. Каждый шаг к этому решению мы принимали сообща и единогласно", – уточнила она далее.

О возможности развода они впервые заговорили еще в апреле 2024 года:

"Не было ничего конкретного. Просто почему-то вместе находиться было тяжело. Росло недовольство, напряжение и мы отдалялись друг от друга".

Именно в тот момент они приняли решение разъехаться:

"Мы снова стали легкими, шутили, смеялись и ушло напряжение. Мы поняли, что все идет, как надо: мы классные друзья, но не семья".

Она напомнила народную мудрость: "Развод – это маленькая смерть".

"Так эмоционально тяжело мне не было никогда. Я так горько и навзрыд плакала, что не смогу даже это описать словами. В ноябре острая боль прошла. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше".Асель Садвакасова

В заключении она добавила, что ни о чем не жалеет.

Стоит отметить, что пышная свадьба Садвакасовой и основателя проекта "Поток" Магжана Тилеухана состоялась в июне 2023 года. Позже стало известно, что ее супруг младше нее на семь лет.

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