Асель Садвакасова развелась с молодым супругом
Кинопродюсер подчеркнула, что многие и так догадывались, что происходит в ее жизни. По ее словам, подписчики постоянно ей задавали вопросы о муже.
"Ваши догадки оказались верными. 4 октября мы официально развелись".Асель Садвакасова
Также она подчеркнула, что решение было обоюдным.
"Никто никого не бросал. Каждый шаг к этому решению мы принимали сообща и единогласно", – уточнила она далее.
О возможности развода они впервые заговорили еще в апреле 2024 года:
"Не было ничего конкретного. Просто почему-то вместе находиться было тяжело. Росло недовольство, напряжение и мы отдалялись друг от друга".
Именно в тот момент они приняли решение разъехаться:
"Мы снова стали легкими, шутили, смеялись и ушло напряжение. Мы поняли, что все идет, как надо: мы классные друзья, но не семья".
Она напомнила народную мудрость: "Развод – это маленькая смерть".
"Так эмоционально тяжело мне не было никогда. Я так горько и навзрыд плакала, что не смогу даже это описать словами. В ноябре острая боль прошла. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше".Асель Садвакасова
В заключении она добавила, что ни о чем не жалеет.
Стоит отметить, что пышная свадьба Садвакасовой и основателя проекта "Поток" Магжана Тилеухана состоялась в июне 2023 года. Позже стало известно, что ее супруг младше нее на семь лет.