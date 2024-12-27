Новогоднее волшебство от телеканала "Хабар"

Телеканал "Хабар" подготовил для своих зрителей эксклюзивную новогоднюю программу, которая поможет создать теплую и уютную атмосферу в домах казахстанцев.

В самую сказочную ночь года вас ждут:

Шоу "Қызық премия 2024"

Авторы и ведущие проекта, Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, в своей привычной ироничной манере наградят тех, кто целый год находился в эпицентре событий и создавал поводы для хорошего настроения. Участниками проекта станут самые обсуждаемые личности года: звезды эстрады, популярные политики, а также те, кто стал звездой социальных сетей.

Незабываемое новогоднее шоу "Ғажайып түн"

Не пропустите волшебное мероприятие с участием популярных артистов нашей эстрады, которые исполнят ваши любимые песни. Погрузитесь в атмосферу праздника вместе с самыми топовыми артистами казахстанского шоу-бизнеса!

Захватывающие фильмы от студии "Дисней"

Окунитесь в мир чудес и волшебства вместе с новогодними семейными фильмами, которые подарят вам незабываемые эмоции и создадут праздничное настроение. Эти истории подарят детям яркие эмоции и помогут погрузиться в мир сказки.

Лучший новогодний контент только на телеканале "Хабар"! Следите за анонсами — программа будет представлена в карусели.

Пусть этот Новый год станет для вас поистине волшебным!

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