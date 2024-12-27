Новогоднее волшебство от телеканала "Хабар"
В самую сказочную ночь года вас ждут:
Шоу "Қызық премия 2024"
Авторы и ведущие проекта, Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, в своей привычной ироничной манере наградят тех, кто целый год находился в эпицентре событий и создавал поводы для хорошего настроения. Участниками проекта станут самые обсуждаемые личности года: звезды эстрады, популярные политики, а также те, кто стал звездой социальных сетей.
Незабываемое новогоднее шоу "Ғажайып түн"
Не пропустите волшебное мероприятие с участием популярных артистов нашей эстрады, которые исполнят ваши любимые песни. Погрузитесь в атмосферу праздника вместе с самыми топовыми артистами казахстанского шоу-бизнеса!
Захватывающие фильмы от студии "Дисней"
Окунитесь в мир чудес и волшебства вместе с новогодними семейными фильмами, которые подарят вам незабываемые эмоции и создадут праздничное настроение. Эти истории подарят детям яркие эмоции и помогут погрузиться в мир сказки.
Лучший новогодний контент только на телеканале "Хабар"! Следите за анонсами — программа будет представлена в карусели.
Пусть этот Новый год станет для вас поистине волшебным!
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