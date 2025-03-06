Прохор Шаляпин нелестно высказался об Ирине Дубцовой

Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову "сбитой летчицей" в контекте того, что она давно не выпускала новых хитов. Многие удивились словам певца, ведь они дружат с ранних лет, сообщает Zakon.kz.

В новом интервью в подкасте "НеДудь" на "Новом Радио" российский исполнитель объяснил, почему так высказался в адрес Ирины. По его словам, во время съемок шоу "Сокровища императора" канала ТНТ Дубцова первая отозвалась о нем нелестно.

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Шаляпин уточнил, что не называл Ирину "сбитой летчицей" напрямую, а лишь рассуждал о трендах в музыке. Мол, сейчас популярны скорее такие исполнители как Миа Бойка, а у Дубцовой последние хиты написаны несколько лет назад. При этом он отметил, что у него самого нет ни одного хита.

Несмотря на недопонимание, певец тепло относится к Дубцовой. Артисты дружат с детских лет, они вместе учились в музыкальной школе Волгограда и строили карьеру в шоу-бизнесе.

"Самое интересное: я к ней все равно тепло отношусь. Мне снится, как я ее обнимаю… Ира, мне от тебя ничего не надо! Все годы, которые мы с тобой не общались, 20 лет, ты нос воротила, все, что мне было нужно – увидеться, выпить вина и просто обнять тебя. Потому что ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. Я очень хороший человек, добрый, искренний. И сейчас я даже зарабатываю, наверное, больше, чем ты, и мог бы с тобой поделиться. Хотя Ира всегда богато жила, и я думаю, что она ни в чем не нуждается", – шутит певец, обращаясь к бывшей подруге.

Прохор считает звезду по-настоящему талантливым человеком, но пояснил, что она настолько сильная личность, что ей тяжело ужиться с теми, у кого более мягкий характер.

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