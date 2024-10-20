Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Певец Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву после скандальной вечеринки

Певец Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву после скандальной вечеринки, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 07:58 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал совместное фото с блогером Настей Ивлеевой и посвятил ей трогательный пост, сообщает Zakon.kz.

Певец Прохор Шаляпин сделал неожиданную публикацию в Instagram – он рассказал, что повидался "с классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой" Настей Ивлеевой. И судя по его посту в процессе общения многое переосмыслил – в том числе и свое отношение к ней после скандальной "голой" вечеринки.

"Хочу напомнить, Насте еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег, которым в итоге все сошло с рук после того самого вечера и не только. Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение и прошу вас поверить мне!". Российский певец Прохор Шаляпин

В подтверждение своих слов артист опубликовал совместное селфи с Настей, на котором оба сверкают белоснежными улыбками и наслаждаются обществом друг друга.
Ивлеева тоже написала в своем Telegram-канале не менее трогательный пост о певце.

Она подчеркнула, что они находятся "на одной волне".

Ранее появилась информация, что дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери.

Читайте также

Дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери
Дочь Любови Успенской призналась, что пережила сексуализированное насилие по вине матери
съемки фильма
Без паники: жителей Абайской области предупредили о съемках сериала
Алсу впервые вышла на сцену после развода
Алсу впервые вышла на сцену после развода
Аксинья Титова
Россия Instagram 2024 год Блогеры Музыканты Шоу-бизнес Звезды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: