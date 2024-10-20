Певец Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву после скандальной вечеринки

Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал совместное фото с блогером Настей Ивлеевой и посвятил ей трогательный пост, сообщает Zakon.kz.

Певец Прохор Шаляпин сделал неожиданную публикацию в Instagram – он рассказал, что повидался "с классной, доброй и абсолютно нормальной девушкой" Настей Ивлеевой. И судя по его посту в процессе общения многое переосмыслил – в том числе и свое отношение к ней после скандальной "голой" вечеринки.

"Хочу напомнить, Насте еще не очень-то и много лет, в отличие от наших старших коллег, которым в итоге все сошло с рук после того самого вечера и не только. Настя все осознала и очень изменилась, хочу искренне ее поддержать и попросить об этом вас, дорогие мои! Увидев ее своими глазами и пообщавшись лично, я в корне изменил свое мнение и прошу вас поверить мне!". Российский певец Прохор Шаляпин

В подтверждение своих слов артист опубликовал совместное селфи с Настей, на котором оба сверкают белоснежными улыбками и наслаждаются обществом друг друга.

Ивлеева тоже написала в своем Telegram-канале не менее трогательный пост о певце.

Она подчеркнула, что они находятся "на одной волне".



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