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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена паралимпийского чемпиона Давида Дегтярева опубликовала фото со свадьбы

Молодая жена паралимпийского чемпиона Давида Дегтярева опубликовала фото со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:08 Фото: Instagram/eap.va
Несколько дней ранее стало известно, что казахстанский двукратный паралимпийский чемпион по пауэрлифтингу Давид Дегтярев женился. Важное событие в жизни спортсмена особо не афишировалось, сообщает Zakon.kz.

Однако его супруга Валерия разместила фотографию с мероприятия. В кадре она одна делает селфи. К снимку идет следующая надпись: "Давид и Валерия. 24.12.2024".

Молодая жена паралимпийского чемпиона Давида Дегтярева опубликовала фото со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:08

Фото: Instagram/stories/eap.va

Примечательно, что супруги не делятся совместными снимками. Лишь на странице Валерии 5 ноября есть видео с Дегтяревым и к нему идет интересная подпись, описывающая их отношения.

"Лучшие отношения – это, когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит", – отмечено в подписи к публикации.

Кадры со свадебным кортежем пауэрлифтера из Атбасара появились в соцсетях 26 декабря 2024 года. Молодожены с удовольствием похвастались кольцами на безымянных пальцах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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