Молодая жена паралимпийского чемпиона Давида Дегтярёва показала яркие фото с Мальдив

В конце 2024 года казахстанский двукратный паралимпийский чемпион по пауэрлифтингу Давид Дегтярёв женился. Его избранницей стала девушка по имени Валерия. Новоиспеченная супруга активно делится подробностями семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Только стоит отметить, что совместных снимков пары почти нет. Валерия уже объясняла, почему так происходит:

"Лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит".

Так, 19 февраля 2025 года молодая супруга знаменитого спортсмена разместила несколько публикаций элитного отдыха на белоснежных пляжах Мальдив.

В описании к постам идут лишь смайлики в виде пальм, крыльев и сердца.

Напомним, что кадры со свадебным кортежем пауэрлифтера из Атбасара появились в соцсетях 26 декабря 2024 года. Молодожены с удовольствием похвастались кольцами на безымянных пальцах.

Уже 31 декабря 2024 года Валерия похвасталась дорогим подарком. Она разместила фото с большим пакетом от компании высокой моды Dior. В подписи к снимку значилось лишь – "Муж".