Двукратный чемпион Паралимпийских игр Дегтярев поблагодарил казахстанцев

4 сентября 2024 года казахстанец Давид Дегтярев на XVII летних Паралимпийских играх завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 килограммов. После ошеломительного успеха двукратный чемпион обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что для Дегтярева это второе "золото" Паралимпиады. Впервые он победил на Играх 2020 года в Токио.

Позднее в Казнете появилось видео, на кадрах которого Дегтярев благодарит народ Казахстана.

"Всем огромное спасибо за поддержку. Большое спасибо всем тем, кто за меня молился, верил, таил надежду. Моей замечательной семье, которая меня вырастила, воспитала. Сделала таким, какой я есть". Давид Дегтярев

Также не забыл спортсмен про своего тренера.

"Огромное спасибо ЦСП, клубу "Мерген", огромное спасибо начальнику Улану, огромное спасибо моему тренеру Юрию Николаевичу Колесникову. Спасибо казахстанскому народу". Давид Дегтярев

На следующий день после победы, 5 сентября, Дегтярева поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, Дегтярев показал блестящий результат и непоколебимую силу духа.