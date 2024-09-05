Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двукратный чемпион Паралимпийских игр Дегтярев поблагодарил казахстанцев

Давид Дегтярев обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 09:49 Фото: Instagram/qazsport_official
4 сентября 2024 года казахстанец Давид Дегтярев на XVII летних Паралимпийских играх завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 килограммов. После ошеломительного успеха двукратный чемпион обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что для Дегтярева это второе "золото" Паралимпиады. Впервые он победил на Играх 2020 года в Токио.

Позднее в Казнете появилось видео, на кадрах которого Дегтярев благодарит народ Казахстана.

"Всем огромное спасибо за поддержку. Большое спасибо всем тем, кто за меня молился, верил, таил надежду. Моей замечательной семье, которая меня вырастила, воспитала. Сделала таким, какой я есть".Давид Дегтярев

Также не забыл спортсмен про своего тренера.

"Огромное спасибо ЦСП, клубу "Мерген", огромное спасибо начальнику Улану, огромное спасибо моему тренеру Юрию Николаевичу Колесникову. Спасибо казахстанскому народу".Давид Дегтярев

На следующий день после победы, 5 сентября, Дегтярева поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, Дегтярев показал блестящий результат и непоколебимую силу духа.

Читайте также

Параспорт Золото Париж
Какое место занимает Казахстан после первого "золота" на Паралимпиаде-2024
Казахстан
Самая юная спортсменка сборной Казахстана Альфия Тлеккабыл и другие паралимпийцы в программе 5 сентября
Футбол
Звезда "Реала" Винисиус выступил с резким заявлением
Анастасия Московчук
Париж-2024 Казахстан 2024 год Хорошие новости Паралимпийские игры Пауэрлифтинг Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Мошенники обманывают казахстанцев по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: