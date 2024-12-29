Сергей Лазарев с детьми выступит в новогоднюю ночь на телевидении
Фото: Instagram/lazarevsergey
Дебют семейного трио Лазаревых состоится в новогоднюю ночь на российском телеканале, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram певец поделился, что дочь Анечка выйдет с ним на сцену впервые, а сын Никита уже выступал в прошлом году.
Фото: Instagram/lazarevsergey
Также со слов Лазарева, он уже побывал на праздничных утренниках у дочери в садике и у сына в школе.
"Аня прочитала Деду Морозу стихотворение, а Никита спел вместе с друзьями", – похвастался певец достижениями своих детей.
Фото: Instagram/lazarevsergey
Поклонники Лазарева тут же пообещали ему в комментариях, что не пропустят это звездное выступление. В то время как другая половина комментаторов в очередной раз осудила его за отсутствие у детей матери.
А вот мама звездного исполнителя Тимати откровенно рассказала, за что ей стыдно перед сыновьями.
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