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Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев с детьми выступит в новогоднюю ночь на телевидении

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 05:40 Фото: Instagram/lazarevsergey
Дебют семейного трио Лазаревых состоится в новогоднюю ночь на российском телеканале, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram певец поделился, что дочь Анечка выйдет с ним на сцену впервые, а сын Никита уже выступал в прошлом году.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 05:40

Фото: Instagram/lazarevsergey

Также со слов Лазарева, он уже побывал на праздничных утренниках у дочери в садике и у сына в школе.

"Аня прочитала Деду Морозу стихотворение, а Никита спел вместе с друзьями", – похвастался певец достижениями своих детей.
Семья, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 05:40

Фото: Instagram/lazarevsergey

Поклонники Лазарева тут же пообещали ему в комментариях, что не пропустят это звездное выступление. В то время как другая половина комментаторов в очередной раз осудила его за отсутствие у детей матери.

А вот мама звездного исполнителя Тимати откровенно рассказала, за что ей стыдно перед сыновьями.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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