Сергей Лазарев с детьми выступит в новогоднюю ночь на телевидении

Дебют семейного трио Лазаревых состоится в новогоднюю ночь на российском телеканале, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram певец поделился, что дочь Анечка выйдет с ним на сцену впервые, а сын Никита уже выступал в прошлом году.

Фото: Instagram/lazarevsergey

Также со слов Лазарева, он уже побывал на праздничных утренниках у дочери в садике и у сына в школе.

"Аня прочитала Деду Морозу стихотворение, а Никита спел вместе с друзьями", – похвастался певец достижениями своих детей.

Фото: Instagram/lazarevsergey

Поклонники Лазарева тут же пообещали ему в комментариях, что не пропустят это звездное выступление. В то время как другая половина комментаторов в очередной раз осудила его за отсутствие у детей матери.

А вот мама звездного исполнителя Тимати откровенно рассказала, за что ей стыдно перед сыновьями.