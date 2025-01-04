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Культура и шоу-бизнес

Лазарев высказался о дебюте шестилетней дочери на телевидении

Лазарев высказался о дебюте шестилетней дочери на телевидении, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 08:56 Фото: Instagram/lazarevsergey
В новогоднюю ночь состоялось первое выступление дочери Сергея Лазарева. Российский певец рассказал, что чувствует по этому поводу и намерен ли дальше показывать детей на телевидении, сообщает Zakon.kz.

41-летний артист доволен номером, который он подготовил вместе с сыном и дочерью на легендарный "Голубой огонек".

"Семья Лазаревых на новогоднем огоньке! Дебют Анюты на музыкальной сцене. С Ником уже пели в прошлом году, так что он уже пацан опытный, но и Анюта справилась блестяще, на мой взгляд, для первого раза", – сообщил певец в соцсетях.

Он добавил, что не стремится слишком сильно выпячивать детей и погружать их в мир шоу-бизнеса, но так уж случилось, что их папа – известный артист.

"Меня они часто смотрят по телевизору, бывают на съемках за кулисами, поэтому уже четко понимают специфику профессии и что такое быть на виду постоянно. А сами выступления для них дело привычное, так как оба уже выступают на концертах школы-студии "Тодес", – добавил Сергей.

Исполнитель заверил, что не хочет заставлять наследников идти по его стопам, но он всегда поможет им советом. Артист переживает, что из-за постоянных съемок и гастролей он не так часто видит сына и дочь, поэтому ценит каждую минуту, проведенную с ними.

Ранее сообщалось, что дебют семейного трио Лазаревых состоится в новогоднюю ночь на российском телеканале.

Аксинья Титова
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