"Дом дракона" и "Пацаны" – самые скачиваемые пиратами фильмы

Издание TorrentFreak опубликовало список самых популярных сериалов среди пиратов BitTorrent в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, лидирующее место в топе занимает приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона". Второе место занимают "Пацаны".

Третье место занял исторический сериал "Сегун".

В топ-10 вошли:

"Пингвин";

"Фоллаут";

"Ричер";

"Укрытие";

"Дюна: Пророчество";

Halo: Paramount.

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