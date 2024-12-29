#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
521.81
543.67
5.05
Культура и шоу-бизнес

"Дом дракона" и "Пацаны" – самые скачиваемые пиратами фильмы

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 08:11 Фото: HBO
Издание TorrentFreak опубликовало список самых популярных сериалов среди пиратов BitTorrent в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, лидирующее место в топе занимает приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона". Второе место занимают "Пацаны".

Третье место занял исторический сериал "Сегун".

В топ-10 вошли:

  • "Пингвин";
  • "Фоллаут";
  • "Ричер";
  • "Укрытие";
  • "Дюна: Пророчество";
  • Halo: Paramount.

Недавно астрологи сделали подборку фильмов к новогодним и рождественским праздникам для каждого знака зодиака.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми отпраздновали Рождество
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми отпраздновали Рождество
Валерий Меладзе прилетел в Россию
Культура и шоу-бизнес
07:08, Сегодня
Валерий Меладзе прилетел в Россию
Сергей Лазарев с детьми выступит в новогоднюю ночь на телевидении
Культура и шоу-бизнес
05:40, Сегодня
Сергей Лазарев с детьми выступит в новогоднюю ночь на телевидении
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: