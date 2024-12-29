"Дом дракона" и "Пацаны" – самые скачиваемые пиратами фильмы
Фото: HBO
Издание TorrentFreak опубликовало список самых популярных сериалов среди пиратов BitTorrent в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
Так, к примеру, лидирующее место в топе занимает приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона". Второе место занимают "Пацаны".
Третье место занял исторический сериал "Сегун".
В топ-10 вошли:
- "Пингвин";
- "Фоллаут";
- "Ричер";
- "Укрытие";
- "Дюна: Пророчество";
- Halo: Paramount.
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