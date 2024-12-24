Подборка новогодних и рождественских фильмов каждому знаку зодиака
Фото: kinopoisk
Астрологи подобрали для всех знаков зодиака известные фильмы с новогодней тематикой, сообщает Zakon.kz.
Овен: Рождественская история
Телец: Чудо на 34-й улице
Близнецы: Санта-Клаусы
Рак: Незабываемое Рождество
Лев: Рождество с тобой
Дева: Рудольф, красноносый олень
Весы: Эльф
Скорпион: Энергичный
Стрелец: Мальчик по имени Рождество
Козерог: Рождественские каникулы Национального Пасквиля
Водолей: Один дома
Рыбы: Это замечательная жизнь
"Заряжаемся праздничным настроением специально подобранными фильмами", – обрадовались рекомендациям астрологов киноманы.
Недавно Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка", а известные актеры появились в трейлере комедийного боевика "Старикан".
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