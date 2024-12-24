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Подборка новогодних и рождественских фильмов каждому знаку зодиака

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 05:50 Фото: kinopoisk
Астрологи подобрали для всех знаков зодиака известные фильмы с новогодней тематикой, сообщает Zakon.kz.

Овен: Рождественская история

Телец: Чудо на 34-й улице

Близнецы: Санта-Клаусы

Рак: Незабываемое Рождество

Лев: Рождество с тобой

Дева: Рудольф, красноносый олень

Весы: Эльф

Скорпион: Энергичный

Стрелец: Мальчик по имени Рождество

Козерог: Рождественские каникулы Национального Пасквиля

Водолей: Один дома

Рыбы: Это замечательная жизнь

"Заряжаемся праздничным настроением специально подобранными фильмами", – обрадовались рекомендациям астрологов киноманы.

Недавно Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка", а известные актеры появились в трейлере комедийного боевика "Старикан".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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