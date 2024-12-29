Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми отпраздновали Рождество

Самая любимая семейная пара Англии в полном составе на днях отпраздновала Рождество, сообщает Zakon.kz.

Семейство Бекхэмов собралось в полном составе на рождественские торжества в Майами. За праздничным столом объединились все поколения: помимо Виктории и Дэвида присутствовали их наследники – старший сын Бруклин со своей супругой Николой Пельтц, 22-летний Ромео, 19-летний Круз, а также младшая дочь семейства 13-летняя Харпер.

Фото: Instagram/victoriabeckham

На Рождество в качестве дресс-кода они выбрали total black образы. Единственным ярким акцентом среди них стал красный корсетный топ, который надела звездная невестка.

Ранее Дэвид покорил поклонниц кулинарными способностями, опубликовав аппетитное видео с рождественской индейкой.

На днях британцы поделились списком самых бесполезных подарков на Рождество.